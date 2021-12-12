Надлежащее гарантирование полного спектра прав и свобод каждому человеку – подход, в котором сегодня Украина крайне нуждается для построения демократического, социального и устойчивого государства. Такое мнение выразила народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юлия Левочкина.

Ежегодно 10 декабря во всем мире отмечается День прав человека. В этом году правозащитный день проходит под слоганом - "Все мы люди, все мы равны". Вопросы обеспечения равенства, борьба с укоренившимися формами дискриминации, которым наиболее подвержены уязвимые группы населения, занимают центральное место в глобальной, региональных и национальных повестках дня.

Народный депутат обратила внимание на глобальную статистику. В частности, согласно данным ООН, более 700 миллионов человек, или 10% населения мира, по-прежнему сегодня живут в катастрофических условиях, пытаясь удовлетворить базовые потребности, в частности, в области здравоохранения, образования и доступе к воде и санитарии. По данным ПРООН, на сегодня примерно 55% населения мира вовсе не имеют доступа к социальной защите. Стоит также отметить, что работающая в Украине с 2014 года Мониторинговая миссия ООН по правам человека выражает обеспокоенность в связи с тем, что стоимость коммунальных услуг, низкая заработная плата, исключение из официального рынка труда непропорционально отображаются на лицах и группах, находящихся в уязвимом положении, например, на жителях сельских районов и территорий, пострадавших от конфликта, а также лицах с инвалидностью, в частности - на женщинах из этих групп.

"Чтобы искоренить неравенство и дискриминацию в глобальном масштабе, необходимо провести качественную и многогранную работу на национальном уровне. Украина сможет стать процветающей и конкурентноспособной, когда принцип «все равны» станет нашей реальностью. Правозащитный подход, который бы базировался на основе равенства, инклюзии и недискриминации - главная компонента устойчивого развития государства. Мы должны понимать это и активно внедрять на практике", - резюмировала народный депутат.

Напомним, День прав человека отмечается 10 декабря, в связи с принятием Генеральной Ассамблеей ООН в этот день в 1948 году Всеобщей декларации прав человека — ключевого документа, в котором были провозглашены неотъемлемые права, присущие каждому человеку вне зависимости от его расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного или иного положения.