Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил о том, что Россия требует от НАТО и США реакции на требование о гарантиях безопасности. Если ее не будет, то в России угрожают военным ответом.

По его словам, будет новый виток конфронтации.

Если НАТО и США не отреагируют на требование России о гарантиях безопасности, последует военный ответ.

Президент России Владимир Путин ранее призвал НАТО начать предметные переговоры с целью предоставления России "надежных и долгосрочных гарантий безопасности".

Москва будет настаивать в диалоге с Вашингтоном и его союзниками "на выработке конкретных договоренностей", исключающих любые дальнейшие рассширение НАТО на Восток и размещение систем оружия в непосредственной близости от ее территории, подчеркнул президент.

Ранее мы писали о том, что разведка США считает, что Россия планирует военное вторжение в Украину в начале 2022 года. К наступлению готовы 175 тыс. военных. Об этом пишет западная пресса.

Половина войск уже размещена возле границы с Украиной. Россия якобы планирует переброску ста батальонных тактических групп вместе с бронетехникой, артиллерией и другой техникой. По данным CBS, вероятность вторжения растет по мере наступления холодов.

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