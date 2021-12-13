В ноябре 2021 года потребительская инфляция в годовом исчислении замедлилась до 10,3% (с 10,9% в октябре). Но цены в месячном исчислении цены выросли на 0,8%. Об этом сообщает Национальный банк Украины.

Потребительская инфляция до сих пор остается выше прогнозируемой. Это обусловлено подорожанием энергоресурсов и сырья, а также увеличением затрат бизнеса на оплату труда.

Базовая инфляция в ноябре незначительно ускорилась (до 7,7% г/г с 7,6% г/г в октябре).

В частности, подорожали обработанные продовольственные товары - на 13,3% г/г, в том числе на:

макароны,

хлеб,

молочные продукты,

мясные продукты.

Благодаря новому урожаю снизились темпы роста цены на:

подсолнечное масло,

фрукты,

овощи,

сахар.

В то же время ускорились темпы роста стоимости услуг - 10,1 г/г (подорожали услуги кинотеатров, спортзалов, гостиниц, химчисток и заведений общепита). Рост цен на топливо незначительно замедлился (до 33,6% г/г).

Ранее сообщалось, что с 1 августа Кабмин не может влиять на формирование тарифов на газ для населения.

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