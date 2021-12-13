Инфляция в Украине замедлилась: что с ценами в стране [ Редактировать ]
В ноябре 2021 года потребительская инфляция в годовом исчислении замедлилась до 10,3% (с 10,9% в октябре). Но цены в месячном исчислении цены выросли на 0,8%. Об этом сообщает Национальный банк Украины.
Потребительская инфляция до сих пор остается выше прогнозируемой. Это обусловлено подорожанием энергоресурсов и сырья, а также увеличением затрат бизнеса на оплату труда.
Базовая инфляция в ноябре незначительно ускорилась (до 7,7% г/г с 7,6% г/г в октябре).
В частности, подорожали обработанные продовольственные товары - на 13,3% г/г, в том числе на:
- макароны,
- хлеб,
- молочные продукты,
- мясные продукты.
Благодаря новому урожаю снизились темпы роста цены на:
- подсолнечное масло,
- фрукты,
- овощи,
- сахар.
В то же время ускорились темпы роста стоимости услуг - 10,1 г/г (подорожали услуги кинотеатров, спортзалов, гостиниц, химчисток и заведений общепита). Рост цен на топливо незначительно замедлился (до 33,6% г/г).
Ранее сообщалось, что с 1 августа Кабмин не может влиять на формирование тарифов на газ для населения.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В четверг, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП), приняла важное решение
Газоснабжающие компании Украины начали публиковать месячные тарифы на газ для населения в декабре
С понедельника, 13 декабря по 29 декабря в Украине открывают подачу заявок на выплату 1000 гривен за вакцинацию
На понедельник, 13 декабря, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс валют
Декабрь - время готовиться к Новому году, до празднования которого осталось совсем немного