В Черкассах мужчина изрезал ножом подростка (фото) [ Редактировать ]
Источник: Національна поліція
В Черкассах, около торгово-развлекательного центра, ножом ранили подростка. Нападавшего задержали. Об этом сообщили в полиции области.
Мужчина нанес ножевое ранение в ногу 14-летнему подростку. Свидетелями стали прохожие, они задержали нападающего и вызвали скорую и полицию.
28-летнего местного жителя, у которого был нож, передали экипажу патрульной полиции.
Пострадавшего бригада медиков госпитализировала в Черкасскую областную детскую больницу.
Ему была проведена операция. Полиция выясняет все обстоятельства инцидента.
Ранее сообщалось, что в Одессе парень с ножом напал на полицейских, его задерживал спецназ.
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