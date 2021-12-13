В Черкассах, около торгово-развлекательного центра, ножом ранили подростка. Нападавшего задержали. Об этом сообщили в полиции области.

Мужчина нанес ножевое ранение в ногу 14-летнему подростку. Свидетелями стали прохожие, они задержали нападающего и вызвали скорую и полицию.

28-летнего местного жителя, у которого был нож, передали экипажу патрульной полиции.

Пострадавшего бригада медиков госпитализировала в Черкасскую областную детскую больницу.

Ему была проведена операция. Полиция выясняет все обстоятельства инцидента.

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Ранее сообщалось, что в Одессе парень с ножом напал на полицейских, его задерживал спецназ.

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