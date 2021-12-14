Запобіжний захід у ці хвилини обирають неповнолітньому водієві, який збив шістьох пішоходів на "зебрі" в Луцьку. Серед постраждалих п'ятирічний хлопчик і його мати, вона досі в реанімації. Аварія сталася в неділю. Юнак із друзями катався містом на автівці. Через численні порушення машину намагалася зупинити поліція. Однак підлітки взялися тікати від патрульних, при цьому свої перегони знімали на відео й викладали в інтернет. Зупинило авто лише дерево. Трьох хлопців затримали. Відомо, що всі вони - першокурсники місцевого училища.