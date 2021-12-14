Неповнолітньому водієві з Луцька оберуть запобіжний захід через ДТП [ Редактировать ]
Запобіжний захід у ці хвилини обирають неповнолітньому водієві, який збив шістьох пішоходів на "зебрі" в Луцьку. Серед постраждалих п'ятирічний хлопчик і його мати, вона досі в реанімації. Аварія сталася в неділю. Юнак із друзями катався містом на автівці. Через численні порушення машину намагалася зупинити поліція. Однак підлітки взялися тікати від патрульних, при цьому свої перегони знімали на відео й викладали в інтернет. Зупинило авто лише дерево. Трьох хлопців затримали. Відомо, що всі вони - першокурсники місцевого училища.
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Винуватець аварії - шістнадцятирічний хлопець. Він був за кермом автівки й перед "зеброю" навіть не загальмував. Збив людей і поїхав далі. Зупинило його лише дерево. У цей час у салоні було ще двоє неповнолітніх.
Хлопці гасали містом, порушували правила дорожнього руху, тікали від патрульних... Допоки не збили людей і не врізалися в дерево...
Авария произошла в воскресенье, 12 декабря, в 14:30 на проспекте Соборности. Люди переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора, когда на него выскочила легковушка Renault Megane, в которой подростки убегали от полиции
Напередодні він, тікаючи від поліції, протаранив автівкою натовп пішоходів на "зебрі". Але не зупинився і поїхав далі. В салоні машини, крім водія, були і його друзі.