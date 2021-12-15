Свято для малозабезпечених сімей влаштували чернівецькі благодійники [ Редактировать ]
Свято для малозабезпечених сімей влаштували чернівецькі благодійники. За два місяці вони зібрали 15 тонн допомоги - і напередодні роздавали її всім нужденним. Для цього звернулися по підтримку до Святого Миколая.
Понад сотню малозабезпечених буковинських родин цієї зими не замерзнуть і не голодуватимуть. Теплий одяг, продукти, засоби гігієни - для них зібрали чернівецькі волонтери. Люди поштою надсилали допомогу з усієї України та з-за кордону. Завдяки доброчинцям малеча не залишиться і без новорічних подарунків.
Валерія Нікитій, представниця благодійного фонду:
Журливо, коли дитина приходить в садок чи в школу, всі однокласники починають вихвалятись, ділитися враженнями, а дитина сидить і… Вона ж не буде пояснювати, що мама бідна, чи тато покинув, чи немає в сім'ї грошей.
Солодощі, іграшки та книжки дітлахам дарував святий Миколай.
Ти був чемний? - Да. - А як ти вчишся? - Добре. - А слухаєш батьків? - Да. - Ну хорошо, повірим тобі, повірим тобі.
Чудотворець каже, без допомоги помічників-волонтерів було б складно подарувати свято всім.
Цим маленьким дітям створити трошки радості й чуда, які не дуже багаті, десь хворі, але все одно чудо для них треба зробити сьогодні. Оце моя основна місія.
Трирічна Софійка тішиться плиткою шоколаду, а її мама - теплим взуттям для доньки.
Наталя, жителька Чернівців:
Очень благодарна за сапоги, за теплые, потому что наши уже проходились, за колясочку, за игрушечки, за сладенькое спасибо.
Людей не обмежують - кожен може взяти стільки речей чи іграшок, скільки вважає за потрібне. Перш ніж отримати допомогу, треба заповнити анкету.
Валерія Нікитій, представниця благодійного фонду:
Щоб ми допомогли дійсно всім, а не кожен день допомагати одним і ти самим, а інших десь оминати.
Наразі під опікою благодійного фонду - понад шість тисяч осіб по всій Україні. Інна виховує 18-річного сина, в якого з дитинства проблеми із хребтом.
Інна Остафій, жителька Чернівців:
Ми отримали сьогодні речі, подарунки, взуття. Це дуже велика підтримка для малозабезпечених сімей, для батьків, які виховують маломобільних верств населення.
Жінка щиро вірить, що в День Святого Миколая трапляються дива. І розповідає історію зі свого життя.
Інна Остафій, жителька Чернівців:
Так було важко, що в хаті навіть гривні не було, вот просто гривні не було. І в день святого Миколая малий каже: "Мам, йдем хоча б на базар погуляємо". І ми знаходимо 200 гривень! Саме святого Миколая, чесно! І ми пішли, я кажу: так, ідемо купимо подарунки".
За словами волонтерів, також розвозитимуть допомогу по домівках. 18 грудня речі роздаватимуть сім'ям, які проживають у віддалених селах Буковини.
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