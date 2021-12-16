Израиль передаст Украине полмиллиона доз вакцины AstraZeneca [ Редактировать ]
Израиль передаст Украине 500 тысяч доз вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca. Партия будет предоставлена через глобальный механизм COVAX.
Об этом сообщает посольство Израиля в Украине.
"Мы рады, что имеем возможность помочь Украине в борьбе с COVID-19. Через 10 дней мы будем отмечать 30 лет со дня установления дипломатических отношений между нашими двумя странами, и этот жест является символом крепких связей и дружбы, которые существуют между Израилем и Украиной", - отметил посол Израиля в Украине Михаэль Бродский.
Читайте также, в Украине усилили контроль за соблюдением карантина и отменили "красный" уровень в нескольких регионах. Запреты "желтого" уровня действуют только для тех посетителей и работников, у которых нет "желтого" (действует 30 дней), "зеленого" СOVID-сертификата (действующего 365 дней).
Кроме того, в Киевской области приняли решение ужесточить контроль за соблюдением карантинных ограничений. Решение было принято в связи с тем, что в регионе хотят уменьшить нагрузку на медицинские учреждения и снять напряжение на медицинскую систему.
по теме
С начала вакцинальной кампании в Украине прививки от коронавируса получили более 27 млн человек
Вакцинацию от коронавируса для детей от 5 лет в Украине начнут делать с 2022 года
В исследовании ученых из Гонконга говорится, что китайская вакцина Sinovac не дает надежной защиты от нового штамма коронавируса "Омикрон"
В Украине за сутки вакцинировались от коронавируса почти 143 тысячи человек
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что ведомство уже готовит сертификаты для бустерной дозы вакцины от коронавируса