Незаконное, по мнению компании "Синево", доначисление ей дополнительных налоговых обязательств на сумму 1,1 млрд грн. может быть результатом влияния на налоговые органы главы Комитета ВР по вопросам налоговой и финансовой политики Даниила Гетманцева. К такому выводу приходят авторы публикации в издании "Дело".

В четверг "Синево Украина" обнародовала пресс-релиз, в котором обвинила налоговую службу в необоснованном доначислении 1,1 млрд грн. налогов в результате плановой выездной проверки, которая длилась с августа 2021 года. Компания якобы не предоставила для проверки необходимые документы, которые подтверждают ее расходы. Как выяснилось в дальнейшем из пресс-релиза с реакцией ГНС, в "Синево" также воспользовались своим правом на возражение против результатов проверки внутри структуры налоговых органов. Это возражение рассмотрят до 20 декабря.

"С точки зрения коммуникаций, "Синево", безусловно сыграли на опережение. Обращение к Президенту Зеленскому, премьеру Шмыгалю, в Офис бизнес-омбудсмена и в Посольство Швеции (компания является частью шведского холдинга "Медикавер") - это скорее "подстраховочные" меры на случай, если ГНС внутри структуры не рассмотрит жалобу компании в ее пользу", - говорится в публикации.

По мнению авторов, на сложившуюся ситуацию нужно смотреть в контексте событий, которые происходят вокруг налоговых органов. В частности, в контексте влияния на фискалов главы налогового комитета Рады Даниила Гетманцева. "С недавних пор Даниил Гетманцев едва ли не самостоятельно назначает руководителей на ключевые посты в таможенных органах, а также продвигает своих людей в руководство ГНС в регионах. При этом и. о. главы ГНС Михаил Титарчук, который "взял под личный контроль" дело "Синево", по всей видимости, вообще от этих кадровых перестановок самоустранился", - отмечает автор публикации.

Более того, ссылаясь на данные СМИ, издание напоминает, что именно Гетманцев инициировал недавно блокирование налоговых накладных от крупных компаний-экспортеров, когда от предприятий в ультимативном порядке стали требовать процент от сумм в накладных в качестве "отката" за прохождение документов. "Под раздачу" тогда, по сведениям участников рынка, попали такие компании как Кернел, МХП, ДПЗКУ, Баядера, Промрынок, Нива Переяславщины, Киевский маргариновый завод и еще сотни крупных компаний по всей стране", - говорится в публикации.

"Титарчук полностью курируется Гетманцевым и в последнее время выполняет все, что тот рекомендует. Гетманцев же за последний год принял множество крайне вредных для бизнеса решений, которые уже привели к спаду деловой активности и ухудшению наполнения бюджета", — пояснил собеседник издания The Page.

Сам Гетманцев в своем Телеграмм-канале извинился за происходящее и попросил пострадавших присылать документы на перепроверку. "Однако на рынке не прекращаются слухи, что таким образом глава налогового комитета Рады пытается выяснить, кто из крупных налогоплательщиков все-таки не против поделиться своими деньгами во имя "высоких идеалов революции", - сказано в статье.

Издание напоминает, что давление на "белый" бизнес, такой как "Синево", происходит на фоне неспособности таможенных органов преодолеть контрабанду даже на фоне принятых СНБО решений по борьбе с крупнейшими контрабандистами, а также ввиду продолжающихся схем "скруток" НДС.

"Налоговая остается лидером жалоб предпринимателей в Офис бизнес-омбудсмена: c налоговыми вопросам туда приходит 65% жалобщиков, при чем в третьем квартале 2021 года количество жалоб на ГНС стремительно выросло. … При этом инвестиционная привлекательность страны и без того летит в тартары: согласно опросу Европейской бизнес ассоциации, почти 60% гендиректоров считают климат неблагоприятным, треть уверены, что за последние полгода ситуация для предпринимательской деятельности только ухудшилась", - говорится в материале.