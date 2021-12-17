Границы многих стран уже открыты для туристов из Украины. Это значит, что предстоящие праздники и длинные новогодние каникулы многие из наших соотечественников проведут за рубежом.

Внимание! Рекомендуем следить за актуальными противоэпидемиологическими требованиями к прилетающим в ту или иную страну. Заранее подготовьте документы, сертификаты и справки, а также обязательно соблюдайте все рекомендации врачей, как во время визита в чужой стране, так и по возвращении в Украину.

Куда летят отдыхать?

Уже сейчас открыты продажи билетов по наиболее популярным направлениям для новогоднего отдыха. Это и бессмертный Париж, который будет пользоваться спросом еще и в феврале, на День всех влюбленных, и Рим с его относительно теплой зимой, и Вена, Прага, Будапешт, Варшава – города, в которых можно окунуться в атмосферу европейского Рождества.

Если вы давно мечтали погулять по старым улочкам с исконно европейской архитектурой, если вам нравится морозная и снежная зима, то Австрия, Венгрия, Польша и другие страны центральной Европы – это отличный выбор. К тому же, лететь сюда очень недолго, а акклиматизацию украинцам проходить не придется.

Как купить дешевый билет?

Чтобы оставить больший бюджет на отдых и сувениры за границей, можно сэкономить на авиаперелетах.

Во-первых, найдите сервис, который поможет не запутаться в новогодних предложениях авиакомпаний и подберет оптимальные варианты рейсов на предполагаемую дату и время.

Во-вторых, пользуйтесь специальными предложениями для премиум-подписчиков. Тот же сервис поиска билетов e-bilet.com.ua, например, предлагает своим пользователям, у которых есть подписка, крайне недорогие билеты в европейские столицы – буквально от 200-300 гривен. К тому же, владельцам премиум-подписки сервис предлагает постоянные скидки на любые направления.

В-третьих, постарайтесь купить билет заранее, так как перед Новым годом и Рождеством (и католическим тоже) билеты могут подорожать. Есть вероятность укупить недорогой билет в последний момент, но есть риск, что мест на рейс в нужную вам дату уже не будет.

Не забудьте проверить предложения авиакомпаний, которые специализируются на лоукост и чартерных рейсах, которые будут запущены накануне новогодних каникул. По возможности, не берите с собой много вещей, особенно если вы летите на 1-2 дня – так вы сможете сэкономить, не переплачивая за дополнительный багаж.