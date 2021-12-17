Зе-власть без суда и следствия вводит незаконные санкции против представителей оппозиции, под надуманным предлогом открывает против них уголовные дела. В то же время, скрывает от украинских граждан любую информацию, которая может свидетельствовать о преступлениях самой власти.

Недавно широкой общественности стали известны вопиющие факты. Оказалось, что Александр Гогилашвили, который с сентября 2019 года и до своей недавней скандальной выходки был заместителем министра внутренних дел, вероятно, является гражданином другого государства и имеет судимость. Его супруга, Мария Левченко, которая фактически исполняет обязанности личного секретаря президента Украины, вероятно, даже официально не оформлена на государственную службу. Тем не менее, присутствует на закрытых совещаниях, к информации которых не должна иметь допуска. В частности, факт ее присутствия на совещании, на котором обсуждалась разведывательная операция по "вагнеровцам", установила временная парламентская следственная комиссия (ВСК) под руководством Марьяны Безуглой.

Этот факт должен был получить уголовно-правовую оценку в ходе следственной проверки. В том числе, в рамках работы парламентской ВСК. Однако, как неоднократно указывал представитель нашей фракции в этой ВСК Ренат Кузьмин, эти обстоятельства руководством Комиссии замалчиваются и тщательно скрываются. Правоохранительные органы вместо того, чтобы вести расследование, пытаются просто спустить его "на тормозах".

"Оппозиционная платформа - За жизнь" требует обеспечить прозрачное и полноценное расследование по всем вскрывшимся фактам нарушения властью законов Украины. Общество требует знать, каким образом судимый гражданин другого государства становится заместителем министра внутренних дел. Как человек, не имеющий допуска к государственной тайне, и, возможно, не являющийся государственным служащим, присутствует на закрытых совещаниях с участием президента. Каким образом компетентные органы допустили Марию Левченко и ее мужа, вероятно ранее судимого гражданина другого государства, к государственным тайнам.

Именно на эти вопросы должна в ближайшее время дать ответы власть, а не тратить все силы на выдумывание поводов для политических репрессий политических оппонентов.