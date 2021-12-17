Украину накроют снегопады: синоптики дали прогноз [ Редактировать ]
Снегопады накроют Украину на эти выходные - 18-19 декабря. Температурный режим пока существенно не изменится.
В последующие трое суток временами небольшой, местами умеренный снег, завтра днем в Украине, кроме запада, а послезавтра в южный части без существенных осадков. Ветер северо-западный, западный, 7-12 м/с, днем 18 декабря местами в западных областях, 19 декабря в Украине порывы 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с.
На дорогах, кроме юга, гололедица. Температура ночью +2 тепла до -4 мороза, днем около 0, на крайнем юге страны +1+5 тепла; в Карпатах ночью и днем -3-8 мороза.
Ранее метеорологи спрогнозировали, какую погоду стоит ожидать украинцам в декабре 2021 года. Согласно данным, средняя месячная температура воздуха будет в пределах климатической нормы, как для начала зимы.
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