Полная некомпетентность власти стала причиной неготовности страны к отопительному сезону и энергетического кризиса. Последствия этого ощущают на себе граждане страны и отечественная промышленность. Об этом заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"В этом году к отопительному сезону подготовились хуже, чем за все 30 лет независимости. Остается только надеяться, что будет теплая зима или не остановится атомный блок. Это практически ставит страну в нестабильную и опасную ситуацию, когда она зависит от прихотей природы или какой-то неисправности", - заявил политик.

Он подчеркнул, что без заключения прямых контрактов на поставку природного газа будут нести потери отечественные предприятия.

"70% газа в Европе поставляется по прямым контрактам. На спотовом рынке осталась только наша страна. Сегодня наша промышленность получает газ по 40-50 тысяч гривен за тысячу кубов. Это примерно в 3 раза дороже, чем получает немецкое или австрийское предприятие", - отметил Сопредседатель фракции оппозиционеров.

При этом, по словам Юрия Бойко, отечественные предприятия, которые работают на внешних рынках, не могут выдержать конкуренции в Европе, потому что там гораздо ниже цены на энергоносители.

"Кроме того, на внутреннем рынке дорожают даже товары первой необходимости, такие как хлеб, так как в них тоже заложены цены на энергоносители", - подчеркнул парламентарий.

Политик заявил, что, по информации Федерации работодателей, 30% украинских предприятий реально готовятся к остановке.

"Это потеря рабочих мест, потери для бюджета. Это реально катастрофа. Из ситуации нужно выходить заключением прямых контрактов, как это уже сделали европейские страны", - считает Юрий Бойко.

Он отметил, что в период энергетического кризиса, власть особо цинично поступила с шахтерами, когда провалила погашение им задолженности по заработной плате. И только благодаря настойчивости оппозиции удалось обеспечить частичное погашение долга еще в этом году.

"Мы все увидели, насколько исчерпали себя институты власти. Сначала создали задолженность по зарплате у шахтеров. Это 33 государственных шахты, где около 50 тысяч работающих. И в условиях энергокризиса – у них задолженность по зарплате. А когда шахтеры приехали под Верховную Раду – обманули их. Приняли закон в первом чтении, не доведя его до принятия в целом. А, соответственно, люди не получили бы денег. Мы добились принятия постановления, чтобы направить им первый транш - 300 млн гривен до нового года", - подчеркнул политик.

Главной причиной кризиса он назвал саму власть.

"Потому что у нас нет правительства в классическом понимании – у нас есть филиал Офиса президента. И директор этого филиала – премьер-министр. У нас нет парламента – это опять филиал Офиса президента. Необходима перезагрузка этой власти и формирование профессионального правительства, способного справиться с вызовами, которые стоят перед страной", - резюмировал Юрий Бойко.