На территории Украины появились первые статистические данные по использованию тысячи гривен за вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил министр культуры страны Александр Ткаченко.

По его словам, первые три места по использованию денег занимает именно культура и креативные индустрии, в частности кинотеатры, книжные лавки (небольшой отрыв) и театральные продюсерские агентства.

Те результаты, что есть сегодня - впечатляют. Надеюсь, помощь государства культуре и креативным индустриям через уплату услуг вакцинированными гражданами позволит пережить тяжелые времена пандемии.

Отмечается, что средства официально могут тратиться на:

Железнодорожные и авиабилеты в пределах Украины;

Билеты в кинотеатр, театр, музей или выставочный центр;

Билеты на концерты; абонемент в спортзал;

Товары в книжных магазинах.

Читайте также, участники пилотного проекта "еПоддержка" по выплате тысячи гривен за вакцинацию против COVID-19 получили уже более 500 млн гривен. Выплаты теперь совершаются моментально после подачи заявки, выплаты теперь совершаются моментально после подачи заявки.

Кроме того, Кабинет министров Украины утвердил перечень кодов для бизнеса, который сможет принять оплату картой с тысячей гривен за вакцинацию от коронавируса. Правительство утвердило перечень MCC-кодов, которые присваиваются банком, для бизнеса в программе "еПоддержка".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.