Нынешняя модель развития "Международных авиалиний Украины" - правильная. Многое зависит от восстановления рынка, который, по прогнозам, только к 2024 году вернется к показателям 2019 года, – рассказал в интервью "Лиге" президент компании Евгений Дыхне.

Из-за проблем с пандемией COVID-19 в кризисных условиях в 2020 году МАУ пришлось изменить формат работы. "Раньше у нас на чартерные рейсы приходилось 10% перелетов, мы по большому счету покрывали ими окна простоя самолетов. Сейчас на чартеры приходится 60% всего объема перевозок", – говорит Дыхне.

Тем не менее, компания сохранила классическую модель работы сетевого оперирования с хабом в аэропорту "Борисполь", которая дает компании на украинском рынке большие конкурентные преимущества.

"Даже сегодня в пандемию у нас около 30% транзитных пассажиров. В апреле-мае 2022 года мы вернемся в сеть и, уверен, будем конкурентоспособны Мы верим, что компания будет нормально работать и передаем эту веру акционерам", – рассказал руководитель компании.

При этом, несмотря на конфликт между акционерами, Наблюдательный совет МАУ утвердил стратегию развития. "Мы построили планы исходя из прогноза: в апреле-мае 2022 года будет относительная свобода от пандемии и не будет ограничений (в путешествиях – Ред.). В бюджете 2022 года мы заложили (и нам его недавно подтвердил набсовет) полеты во все столицы Европы, дальнемагистральные рейсы – Нью-Йорк, Торонто, Дели", – информирует Дыхне.

Он рассказал, что менеджмент МАУ, как исполнительный орган, не участвует и не вмешивается в конфликт между акционерами – Ароном Майбергом и Игорем Коломойским. А также не общается с ними на эту тему.

"Отношения между акционерами – это отношения между акционерами. И я точно не участвую в их конфликте… и дистанцируюсь одинаково от всех акционеров. Это мой иммунитет в компании, и я это очень ценю. Я принял это решение абсолютно самостоятельно… Для Арона Майберга было очень важно, чтобы в этом конфликте я, как исполнительный орган, принял его сторону. Я же выбрал абсолютно независимую и равноудаленную позицию", – сказал президент МАУ.

Тем не менее, в сентябре Майберг предложил Дыхне уволиться по собственному желанию и получить компенсацию.

"Вы назначены по моей квоте… я могу вас уволить, когда посчитаю нужным и взять любого, кого посчитаю нужным… Но для меня неприемлемо уходить из компании таким образом. Это означает признание своей несостоятельности, когда я уверен, что результаты в компании позволяют говорить: многое сделано и сделано правильно", – рассказывает Дыхне.

По информации "Лиги"в конце ноября вышел наружу конфликт внутри МАУ. В судебном реестре появилось неожиданное дело: Евгений Дыхне оспорил решение акционеров о своем увольнении.

Евгений Дыхне прокомментировал свой иск против такого решения Майберга тайно уволить его с поста президента: "Этого решения никто не видел. Поверьте, для меня все это очень странно и некомфортно, но мой спор с компанией как раз заключается в том, чтобы понять, по какой процедуре меня уволили. Мне никто об этом не сообщил. Я узнал об увольнении абсолютно случайно… И цель моего иска как раз увидеть тот протокол, которым меня уволили. Или протокол, которым отменили это решение".

2020 год МАУ закончила с 4,5 млрд грн. убытка при доходе в 7,3 млрд. За три квартала 2021 года МАУ получила 1,09 млрд грн. чистой прибыли.