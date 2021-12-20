Во Всемирной организации здравоохранения заявили о подтверждениях того, что COVID-штамм Омикрон распространяется быстрее других мутаций, а также способен заражать вакцинированных и переболевших коронавирусом. Об этом сообщает новостное агентство Reuters.

По словам главы ВОЗ Тедроса Аданома Гебреисуса, "Омикрон" распространяется значительно быстрее, чем "Дельта" и вакцинированные смогут заразиться.

В это время есть устойчивое подтверждение того, что Омикрон распространяется значительно быстрее, чем Дельта, и вероятнее, что люди, которые привитые или переболевшие могут снова заразиться.

Читайте также, во Всемирной организации здравоохранения заявили об имеющихся подтверждениях того, что штамм "Омикрон" распространяется быстрее его других вариантов. Вместе с тем он может заражать вакцинированных и переболевших COVID.

Кроме того, третья (бустерная) доза вакцины от коронавирусной инфекции, производства компании Moderna, защищает от быстро распространяющегося варианта "Омикрон", она в 37 раз повышает уровень антител, к соответствующему мнению пришли ученые.

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