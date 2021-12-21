Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду пакет из пяти законопроектов, чтобы урегулировать вопрос множественного гражданства. Их суть в том, что государство позволит украинцам иметь несколько гражданств, а резидентам других стран предоставят возможность получить или восстановить паспорт с трезубцем, не отказываясь от документов другой страны.

В частности, это указано в одном из законопроектов, которые глава государства подал на рассмотрение Рады 2 декабря. Так, им предлагается из закона о гражданстве исключить норму о том, что "добровольное приобретение гражданства иностранного государства является основанием для потери гражданства Украины".

Однако, сделать это могут не все.

Если владельцы нескольких паспортов захотят сохранить все свои гражданства, они, например, не смогут работать на госслужбе и органах местного самоуправления, иметь доступ к гостайне или быть членами партий. Это указано в нормах одного из законопроектов - №6369, который также обязывает украинцев декларировать паспорта других государств.

Вместе с тем, если это вовремя не сделать ли скрыть информацию о втором гражданстве грозит административная и уголовная ответственность.

Впрочем, как на практике будут отслеживать нарушителей - ни в одном из предложенных документов не прописано. Еще два проекта - № 6371 и № 6370 - запрещают иметь несколько паспортов судьям и таможенникам.

Ранее мы писали о том, кто сможет рассчитывать на двойное гражданство.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.