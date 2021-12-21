Благодійний забіг у новорічних костюмах влаштували в Мадриді! Тисячі іспанців узяли в ньому участь, щоб допомогти своїм землякам. Як усе було та для кого збирали кошти - далі в сюжеті.

Масштабний передноворічний забіг! У Мадриді тисячі людей у костюмах Санта-Клаусів узяли участь у благодійному марафоні. Бігли - центром іспанського Мадрида!

Мета марафону - не перемога, а участь! У такий спосіб тисячі мадридців вирішили допомогти співгромадянам з острова Ла-Пальма, які ще з вересня потерпають від постійних вивержень тамтешнього вулкана - Кумбре-В'єхи.

Абель Сан Перес, учасник благодійного забігу:

Усі ми тут - задля жителів Ла-Пальми. Адже очевидно, що просто нашої підтримки недостатньо. На острові сталася справжня катастрофа загальнонаціонального масштабу. Тож ми зобов'язані допомогти людям - особливо тим, хто втратив дах над головою.

Участь у марафоні взяли й дорослі, і діти. І хоч до фінішу дісталися не всі, учасників забігу це не засмутило. Бо, як зазначили організатори, головне - зібрати кошти для людей із Ла-Пальми. А також - завдяки своєму святковому вбранню - подарувати їм хоч трохи новорічного настрою.

Ми хочемо зробити все, що нам до снаги!

Під час забігу й організатори, і самі учасники не забували й про протиепідемічні заходи. Особливо на тлі поширення Європою штаму "Омікрон".

Сюзанна, учасниця благодійного забігу:

Усі ми бачимо, що епідемічна ситуація знову погіршується. Тому ми були дуже обережними. Майже всю відстань бігли в захисних масках. Бо ж хочеться зустріти Різдво в колі родини.

Виверження Кумбре-В'єхи цьогоріч уперше зафіксували у вересні - після землетрусу. Відтоді вулкан залишається активним і час від часу викидає з кратера нові потоки лави. Унаслідок цього - тисячі людей були змушені покинути власні оселі. А лава - вкрила щонайменше тисячу гектарів і знищила майже три тисячі будинків жителів Ла-Пальми.