Президент Владимир Зеленский 2 декабря внес в Раду пакет из пяти законопроектов, чтобы урегулировать вопрос множественного гражданства.

Глава профильного комитета Рады по правам человека Дмитрий Лубинец ("За майбутнє") отметил, если на этой неделе будет готов анализ документов от Главного научно-экспертного управления аппарата Рады, тогда профильный комитет может рассмотреть их еще до Нового года.

Пока депутаты на комитете решили исходить из того, когда получим вывод ГНЭУ. Я больше склоняюсь к тому, что мы будем рассматривать эти документы уже в новом году, это будет ориентировочно 20 января.

Представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский ("Слуга народа") сказал, что даже если комитет успеет рассмотреть эти документы за оставшиеся недели перед Новым годом, они вряд ли попадут на голосование в зал до конца января.

Читайте также Двойное гражданство: кого коснутся ограничения

По его прогнозам, Рада возьмется за законопроекты о гражданстве уже на следующей пленарной сессии, которая стартует в феврале.

Ранее мы писали о том, кто сможет рассчитывать на двойное гражданство.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.