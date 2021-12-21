В то время как президент Зеленский, обращаясь с трибуны Верховной Рады со своим ежегодным посланием, убеждал украинцев и весь мир в технологической мощи нашей страны и невиданных темпах ее экономического роста и доказывал, что слава об украинских достижениях облетела чуть ли не полмира, Украина угодила в очередной скандал.

Отчасти глава государства оказался прав: об Украине действительно говорят все чаще, в том числе и далеко за пределами Европы. Но исключительно как о ненадежном деловом партнере, сотрудничество с которым сулит лишь проблемы и убытки. На тот момент украинская сторона уже сорвала контракт на производство транспортного самолета Ан-178 для Министерства внутренних дел Республики Перу. Теперь же стало известно, что власти этой страны начали процесс наложения штрафных санкций на Украину из-за несоблюдения сроков поставки воздушного судна, которого в Перу так и не увидели. Генеральный контролер Перу в своем отчете ведет речь о вероятных экономических потерях в размере $64 млн из-за задержки с Ан-178.

В партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" уверены, что ситуация с невыполнением Украиной уже заключенного контракта - это очередное подтверждение неэффективности и низкого профессионализма высшего руководства страны, приговор нынешней власти, чья политика направлена на деиндустриализацию Украины, превращение ее в аграрно-сырьевой придаток Запада и поставщика дешевой рабочей силы развитым странам.

Горькая ирония еще и в том, что полугодом ранее именно на территории ГП «Антонов» Владимир Зеленский подводил итоги второй годовщины своей инаугурации и отчитывался об успехах, в том числе о потенциале и возрождении отечественного авиастроения.

Об истинном же отношении власти к отечественному авиапрому красноречиво свидетельствует тот факт, что сама Украина с 2018 года закупает для МВД французские вертолеты Airbus Helicopters. В 2022 году их должны приобрести еще 50 штук. И это при том, что у нас есть завод «Мотор Сич», способный производить отечественные вертолеты. Завод, который стараниями нынешней власти был лишен инвестиций и перспективы которого были похоронены по указке США и в угоду интересам Вашингтона.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" заявляет: скандал с самолетом для Перу лишь подтвердил, что нынешняя украинская власть не способна реализовывать крупные высокотехнологичные проекты. Ни в правительстве, ни на Банковой нет понимания, как реанимировать украинскую промышленность, использовать ее производственный потенциал, привлекать инвестиции в реальный сектор экономики. Равно как и нет понимания, как управлять страной.

Все, на что способна Зе-команда - это обслуживание интересов западных кредиторов, работа на обогащение приближенных, лживый самопиар и преследование политических оппонентов по сфабрикованным уголовным делам. Вот в этом власть действительно преуспела. И соответствующая репутация закрепилась не только за Президентом Зеленским, но, увы, уже и за самой Украиной, которую рекордными темпами покидают и иностранный капитал, и даже собственные граждане.

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь"