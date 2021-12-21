В российском Томске горит ТЦ / Фото: стоп-кадр из видео

Во вторник, 21 декабря, в российском городе Томск произошел масштабный пожар. Огонь полностью охватил здание торгового центра "Лента". Об этом сообщает ТАСС.

Возгорание произошло на улице Елизаровых. Из здания эвакуировали около 200 человек.

Огонь, по предварительным данным, охватил 5225 кв. м. Произошло обрушение кровли на площади 3,5 тысяч кв. м. Информация о пострадавших не поступала, сказали в МЧС.

К месту пожара направили пожарный поезд. Работают порядка 90 человек и 30 единиц техники.

По предварительной информации, причиной возгорания могла стать аварийная работа электросети здания, сообщает ТАСС. Рассматриваются и другие версии произошедшего.

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