В нынешней напряженной ситуации уже очевидно, что диалог о гарантиях безопасности, инициированный Российской Федерацией, действительно необходим и он будет происходить прежде всего между Россией и США. Как, впрочем, очевидно и то, что Украина участником переговоров не будет.

Наше государство имело возможность идти собственным путем ‒ строить политику, основанную на внеблоковом статусе, который закреплен в Декларации о государственном суверенитете Украины. Однако из-за политиканов, действующих в угоду своим западным хозяевам и добившихся внесения в Конституцию ненужной и опасной нормы о курсе на членство в НАТО, от собственного пути Украина отказалась.

Наша политическая сила и ее нынешние представители задолго до создания партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" имели четкую позицию по этому вопросу: Украина должна придерживаться внеблокового статуса.

Считаем необходимым напомнить, что еще в 2006 году в Украине было собрано свыше 4,6 млн подписей в поддержку референдума по народной инициативе о вступлении Украины в НАТО и Единое экономическое пространство. Однако он так и не состоялся. Мнение народа власть узнать не пожелала.

Сегодня в связи с крайним обострением противостояния между Россией и Североатлантическим альянсом становится абсолютно ясно, что курс Украины на вступление в НАТО является политической ошибкой и может привести к катастрофе. Кроме того, курс в НАТО является ошибочным еще и потому, что это никоим образом не способствует установлению мира и возвращению Донбасса в Украину, а Украины на Донбасс. И об этом наша партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" заявляла неоднократно.

А вот сохранение статуса нейтрального государства и политический курс на международный диалог в данной непростой ситуации могут стать для Украины залогом стабильности и безопасности.

Огромную роль в решении данного вопроса играют публичность и открытое обсуждение. И мы считаем перевод в публичную плоскость дискуссии о взаимоотношениях государств и гарантиях безопасности серьезным достижением России, правильным шагом и краеугольным камнем урегулирования ситуации.

В нынешней обстановке, когда мировые силы абсолютно однозначно высказались по поводу международных гарантий в адрес Украины и возможных конфликтов на территории нашей страны, считаем педалирование Президентом Зеленским темы установления сроков присоединения Украины к НАТО абсолютно безответственным и преступным – в первую очередь по отношению к защите интересов возглавляемого им государства. Очевидно, что единственной его целью является обострение ситуации, и это может иметь самые опасные последствия для всей Украины.

Вместо того чтобы способствовать разрядке мировой напряженности прежде всего в интересах собственного народа, Президент Зеленский сознательно или из-за непонимания внешнеполитической ситуации лишь обостряет ситуацию, делая нашу страну заложницей сложившейся ситуации и усугубляя внутренний раскол в украинском обществе.

В этих условиях абсолютно очевидно, что политика Украины, направленная на сближение с Североатлантическим альянсом, должна определяться теми договоренностями или их отсутствием, о необходимости которых заговорила Россия. И пока не будет определенности относительно таких договоренностей, поднимать вопрос о вступлении Украины в НАТО ‒ признак крайней политической незрелости, ограниченности, непрофессионализма и неадекватности, если не сказать жестче.

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь"