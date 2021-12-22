Первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин совместно с главой Государственной миграционной службы Натальей Науменко могут курировать схему "помощи" иностранным гражданам с доходом порядка $400-500 тыс. в месяц. Об этом пишет издание "Комментарии". Как утверждают журналисты, источники в ГМС передали редакции расценки на услуги службы для различных ситуаций, в которые попадают иностранцы в Украине, с разбивкой по регионам. "Не исключено, что часть средств, вырученных от таких "схем", поступает непосредственно в кабинет министра внутренних дел Дениса Монастырского", - говорится в материале.

Издание приводит данные, согласно которым Наталья Науменко еще до назначения на должность главы ГМС, но работая в структуре ведомства последние 10 лет, якобы создала и контролирует схему получения статуса беженца лицами с криминальной историей и богатыми нелегальными мигрантами из Афганистана, Сирии и других стран. Кроме того, как отмечают журналисты, Науменко также нашла общий язык с первым замглавы МВД Евгением Ениным еще в бытность его работы замглавы МИД.

"Одним из условий работы на должности в ГМС, как утверждают наши собеседники, являлось предоставление Науменко гарантий регулярного финансирования руководства МВД от схем в ее ведомстве на уровне $400 тыс. в месяц. Полученные редакцией в распоряжение расценки на "услуги" ГМС в принципе демонстрируют, что такую сумму вполне реально собрать при должной организации работы", - отмечается в статье.

Издание приводит целый ряд расценок на услуги ГМС в Киеве и регионах. Например, за продление срока пребывания иностранца на территории Украины придется выложить от $1 до $2 тыс., за оформление разрешения на временное проживание - от $800 до $2 тыс., разрешение на иммиграцию в нашу страну - $500 - 1,5 тыс. Тем, кто приехал в Украину на постоянное место жительства, оформление удостоверения будет стоить от $3 тыс.

"Самой "жирной" является категория трудоустройства иностранцев. Как известно, за такими официальными разрешениями, как правило, обращаются далеко не только и не столько рыночные торговцы, сколько топ-менеджеры, которых приглашают крупные корпорации или филиалы международных компаний. Для них оформление разрешения на работу обойдется от $900 до $15 тыс.", - говорится в статье.

На втором месте по "привлекательности" находится получение статуса беженца и получение украинского гражданства. Первое "потянет" на $3 - $5 тыс. При желании - и наличии соответствующих средств, получить паспорт с тризубцем обойдется от $3 тыс., пишут авторы материала.

Оформление загранпаспорта будет стоить от $30 до $100 (исключительно ускорение процессов или какие-то нестандартные ситуации, потому что за эти деньги спокойно можно получить легальный документ в ЦНАПе или "паспортном сервисе"). Получение налогового номера в Украине обойдется иностранцу в $50-100.

В регионах цены на порядок ниже, но при этом также отличаются между собой. Например, самой "дешевой" для получения удостоверения на временное место жительства является Ивано-Франковская область, а оформить иностранца на работу дешевле всего во Львове, говорится в материале.

"Если такие данные всплывают в медиа уже через несколько месяцев после начала работы нового руководителя в должности, контрмеры необходимо предпринимать немного активнее. Разве что предположения наших источников верны и вся верхушка МВД действительно финансируется из средств, которые оставляют в кабинетах ГМС отчаявшиеся беженцы и лица без гражданства", - резюмирует издание.