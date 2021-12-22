Не скупатися й не порибалити. Жителі Бородянки, на Київщині, кажуть - місцева річка Здвиж міліє на очах. Там, де колись пірнали, тепер води - по коліна. Чому рівень Здвижу невпинно знижується і хто за це відповідальний - дивіться далі в сюжеті.

Селище Бородянка, річка Здвиж. Точніше те, що від неї залишилося. На цих берегах місцеві вже кілька років не відпочивають і не рибалять. Вадим - захоплюється рибалкою з дитинства і навіть бере участь у міжнародних змаганнях. Проте зараз - тренуватися йому - ніде.

Вадим Загребельний, спортсмен з рибної ловлі:

Зараз уже немає до чого тут рибалити. Зараз з року в рік воно таке робиться. Бачу, що річка гине. Її гублять і це дуже шкода.

І проблема не тільки в глобальних кліматичних змінах, вважає Максим, рибалка із багаторічним стажем.

Максим Камінський, мешканець смт Бородянка:

На останній міжвідомчій комісії по регулюванню водного режиму води річки Дніпро, Дніпровських водосховищ - було встановлено, що зараз наповненість річки Дніпро всього 60%. Тобіж, на найвищому рівні констатується, що у нас маловодність, а малі річки й середні річки просто на зиму спускаються.

У холодний період, гідротехнічні споруди, що регулюють наповненість річок - переводять на зимовий режим. Спускають воду, аби згодом, під час танення льоду, не сталося переливання через греблю. Рівень Здвижу має регулювати ось цей шлюз, що належить до ірпінського міжрайонного управління водних ресурсів. Та коли спеціалісти опускали його, обірвався трос і заслінка впала. Її досі не відремонтували.

Ми бачимо, що один із тросів, які держать саме шлюз всередині, він обірваний.

На думку бородянівців, ще однією причиною зневоднення Здвижу - є дії аграріїв, які забирають воду.

Максим Камінський, мешканець смт Бородянка:

Пойма засіяна, обробляється аграріями. Інтереси аграріїв ставляться в першу чергу.

У Держводагентстві запевняють: сільгосппідприємства діють у рамках закону.

Ігор Гопчак, начальник відділу забезпечення водними ресурсами департаменту управління водними ресурсами України:

Сама фраза "аграрії забирають воду". Як вони забирають звідти воду? Приїжджають, вкладають туди шланг, накачують водовоз і везуть поливають.

На думку чиновників із Держводагентства, ситуація зі Здвижем - яскравий приклад впливу глобального потепління. Останні 10 років в Україні триває так званий маловодний період. Загалом, рівень у водоймах напряму залежить від гідрологічного режиму, клімату та сезону. На повноводний Дніпро ці фактори мало впливають, інша справа - малі річки. За даними екологів, за роки незалежності з мапи України зникли або перетворилися на болота близько 10 тисяч річок.