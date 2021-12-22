Народный депутат от партии "Слуга народа" Николай Галушко устроил скандал с полицейскими, остановившими его автомобиль за нарушение ПДД. Видео общения политика с патрульными выложила "Украинская правда".

Инцидент произошел 18 декабря 2020 года около 4:00. В центре Киева полицейские остановили белый Land Cruiser за пересечение двойной полосы. За рулем внедорожника находился водитель народного депутата.

Депутат Галушко приехал выручать своего водителя и пожаловался, что его выдернули "из-за стола". Не подбирая выражений, он объяснял правоохранителям, что это автомобиль народного депутата (есть в декларации - ред.), и они не имели права его останавливать.

- Подожди! Стоять! Кто осматривал машину? -У вас що дипломатичний автомобіль? - Этот автомобиль мне принадлежит. В декларации задекларирован. Как народному депутату. Как вы можете, осматривать? Ну вы что? - А чим він відрізняється від інших автомобілів? - Ты что больной на голову или что?!

В ходе разговора парламентарий заявил, что является членом комитета по правоохранительной деятельности и для полицейских "выбивает финансы и все остальное".

42-летний Галушко является выпускником Национальной академии внутренних дел и членом парламентского комитета по правоохранительной деятельности.

Напомним, что недавно в сети опубликовали видео с заместителем министра внутренних дел Украины Александром Гогилашвили, который скандалит с правоохранителями на блокпосту при въезде в Донецкую область. Позже в интернете появилась видеозапись его хамского общения с патрульными в Киеве.