"Ты дебил?": депутат от "Слуги народа" устроил скандал с патрульными в Киеве (видео) [ Редактировать ]
Источник: Facebook
Народный депутат от партии "Слуга народа" Николай Галушко устроил скандал с полицейскими, остановившими его автомобиль за нарушение ПДД. Видео общения политика с патрульными выложила "Украинская правда".
Инцидент произошел 18 декабря 2020 года около 4:00. В центре Киева полицейские остановили белый Land Cruiser за пересечение двойной полосы. За рулем внедорожника находился водитель народного депутата.
Депутат Галушко приехал выручать своего водителя и пожаловался, что его выдернули "из-за стола". Не подбирая выражений, он объяснял правоохранителям, что это автомобиль народного депутата (есть в декларации - ред.), и они не имели права его останавливать.
- Подожди! Стоять! Кто осматривал машину?
-У вас що дипломатичний автомобіль?
- Этот автомобиль мне принадлежит. В декларации задекларирован. Как народному депутату. Как вы можете, осматривать? Ну вы что?
- А чим він відрізняється від інших автомобілів?
- Ты что больной на голову или что?!
В ходе разговора парламентарий заявил, что является членом комитета по правоохранительной деятельности и для полицейских "выбивает финансы и все остальное".
42-летний Галушко является выпускником Национальной академии внутренних дел и членом парламентского комитета по правоохранительной деятельности.
Напомним, что недавно в сети опубликовали видео с заместителем министра внутренних дел Украины Александром Гогилашвили, который скандалит с правоохранителями на блокпосту при въезде в Донецкую область. Позже в интернете появилась видеозапись его хамского общения с патрульными в Киеве.
по теме
В Раді те й робили, що обговорювали хто де святкуватиме Новий Рік. Була, за розмовами, і законотворча робота, проте - млява.
Во Львове вооруженный 18-летний подросток требовал со школьников еженедельную "дань". О вымогателе, угрожающем детям возле школы на улице Степана Бандеры, патрульным сообщили очевидцы
Дівчина завагітніла в одинадцять. І ось - вона народила хлопчика. Немовля досі в лікарні. А за батька взялися правоохоронці, бо ним виявився вітчим новоспеченої мами.
В Днепре возле теплотрассы 21 декабря были обнаружены тела двух бездомных мужчин
Депутати монобільшості сьогодні провели підсумкову прес-конференцію. Тож яка стратегія влади щодо мирних переговорів.