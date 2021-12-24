В пятницу, 24 декабря, в транспортном сервисе Киева произошел сбой. Пока контролеры не будут штрафовать за проезд без билетов.

Об этом сообщается в приложении "Киев Цифровой".

Как сообщается, сейчас невозможно купить QR-билет или пополнить транспортные карты в приложении "Киев Цифровой". Поэтому можно использовать только билеты, которые купили раньше.

Мы предупредим контролеров, чтобы они не штрафовали вас из-за досадного сбоя.

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