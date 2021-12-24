Во Флориде (США) застрелился легендарный порноактер Джои Рэй. Об этом сообщает AVN со ссылкой на медицинского эксперта округа Майами-Дейд.

Джои Рэю был 51 год. Карьеру порноактера он начал в 2000 году, успев сняться в более чем в 700 фильмов для взрослых. В последние годы он работал директором и режиссером порностудии Bang Bros.

Близкий друг и коллега Рэя, Сет Гэмбл заявил, что в последнее время тот "пошел по плохой дорожке":

Любой, кто знаком с [Рэем], знает, что у него были недостатки. Я хочу сказать только о хорошем. Он был одним из самых забавных парней, которых я когда-либо знал. Он был творческим парнем, ему нравилось заниматься этим бизнесом, у него было золотое сердце.

Другой коллега Джои Дейл Дабоун заявил:

Он просто один из тех парней, которые всегда лажают.... но этого (самоубийства - ред.) я не ожидал.

В 2002 году Джои Рэй получил премию AVN Awards, учрежденную журналом Adult Video News. Ее называют "Порно-Оскаром" и вручают за достижения в создании порнофильмов.

Напомним, что в октябре американскую порнозвезду Лорен Уэмблес, известную под псевдонимом Обри Голд, посадили за убийство на десять лет.