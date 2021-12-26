В Кировоградской области на реке Южный Буг под лед провалились двое детей. Оба ребенка погибли, спасатели нашли и достали из воды их тела. Об этом сообщает ГСЧС Украины.

Трагедия произошла в воскресенье, 26 декабря, в поселке Завалье Головановского района. В 14:22 на телефон службы спасения "101" поступил сигнал, что на реке Южный Буг под лед провалились двое детей. На место происшествия сразу же выехали спасатели.

Водолазы достали из воды тела двух детей, 2009 и 2012 годов рождения. Обстоятельства инцидента в настоящее время выясняются.

Спасатели призывают людей быть очень осторожными во время отдыха на зимних водоемах. Прежде чем ступать на лед, нужно убедиться в его достаточной толщине. Минимальная безопасная толщина льда - 7 см.

Напомним, что 23 декабря в Херсонской области на пруду утонули двое 8-летних детей. Трагедия произошла в селе Раздольное Каховского района.

На следующий день в Киеве на озере Тельбин под лед провалилась женщина, которая вышла покататься на коньках. Фигуристку, которая отчаянно цеплялась за лед, до приезда спасателей удерживали на поверхности прохожие.