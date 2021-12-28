Аренда авто в Киеве - это альтернатива такси и общественному транспорту, если для важно в любой ситуации сохранять независимость и мобильность, не жертвуя комфортом.

Именно поэтому спрос на услуги аренды растет, и автомобили на прокат берут все больше людей - туристов, людей в командировках, тех, у кого личный транспорт вышел на ремонте или только в планах на покупку.

Однако для того, чтобы аренда была действительно выгодной и безопасной, нужно соблюдать базовые рекомендации. О них и поговорим ниже.

Как не переплачивать?

С выбором автомобиля все понятно - если вас интересует автомобиль более высокого класса, внедорожник, минивэн и тем более, кабриолет или спортивный суперкар, вы заплатите больше за каждые сутки аренды.

Однако стоит обратить внимание на условия формирования прейскуранта. Во-первых, уточните возможное снижение стоимости при аренде автомобиля на более длительный срок. Например, арендовав авто на 3 или 5 дней, вы автоматически получите скидку. Помните, что при аренде авто, к примеру, на 7 дней и возврате раньше предполагаемой даты, финальная стоимость услуг может сразу вырасти.

Если это возможно, забронируйте автомобиль заранее, особенно если транспорт вам нужен в период высокого спроса. Бронь и внесение предоплаты в некоторых случаях может сэкономить вам 10-20%, но для этого нужно точно знать, когда вы планируете приехать в Киев.

Условия возврата

Обратите внимание на то, с какого часа начинается аренда - первые 24часа аренды будут считаться именно с этого часа. Если вы не вернете транспорт к тому же времени в день окончания аренды, либо опоздаете больше, чем на 10-30 минут, то арендодатель может автоматически включить в счет еще одни сутки.

Заранее решите, как вы будете возвращать автомобиль. Для начала - верните его с полным баком, а для этого предусмотрите время для поездки на заправку. Если вернуть авто без нужного уровня топлива, стоимость заправки прибавится к счету автоматически, и эту сумма будет больше, чем на АЗС.

Продумайте маршрут, чтобы знать точку, где вы оставите автомобиль. Если это будет удаленная точка в Киеве или другом городе, то вам придется заплатить дополнительную сумму. В любом случае - все условия должны быть прописаны в договоре и известны еще до того, как вы внесете депозит.

Страховки - тоже важный нюанс. Если вам нужна расширенная или дополнительная страховка, то арендодатель может увеличить стоимость тарифа.