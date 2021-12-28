Самолет, который прилетел из Египта в Запорожье, не смог совершить посадку в местном аэропорту. Об этом сообщает новостное издание nform.zp.

Таким образом, причиной такого ЧП стали осложненные погодные условия, которые привели к тому, что взлетно-посадочная полоса не смогла "принять" рейс из египетского Шарм-эль-Шейха.

Рейс "Шарм-эль-Шэйх - Запорожье" должен был прибыть в Запорожье в 12:00. Но погодные условия в городе помешали этому. Самолет улетел в Харьков и уже приземлился там.

Отмечается, что из-за сложных погодных условий самолет, выполнявший рейс "Стамбул-Запорожье" также не смог приземлиться в аэропорту. При этом в международном аэропорту Запорожья заявляют, что в связи с усложненными погодными условиями возможны переносы времени вылета и прибытия рейсов.

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Кроме того, самолет президента Украины Владимира Зеленского, который направлялся в молдавскую столицу, не смог сесть в Кишиневе из-за сильного тумана. Утром президентский Airbus A319 приземлился в аэропорту Одессы, в Одессе также садится борт Air Moldova, летевший в Кишинев из Антальи.

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