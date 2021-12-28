Вахтові локдауни. Бельгія та Нідерланди в часи загострення коронакризи закривають магазини по черзі. Коли шопінг заборонений в одній країні, то дозволений в іншій. І люди на закупівлі їздять туди-сюди. Чи випадково це? З'ясовувала Олена Абрамович.

Бельгійські шопінгові вулиці переповнені ось уже два тижні - відколи магазини зачинили на локдаун у Нідерландах. Заклики нідерландської влади до населення зоставатися вдома та відмовитися від поїздок без нагальної потреби - через сплеск коронавірусу - залишилися непочутими.

Марія, туристка з Нідерландів:

Ми приїхали потягом. Чули чимало людей, які говорили нідерландською - одразу розпізнали наш акцент. Це різдвяні канікули, тож багато хто їде сюди на святкові закупи.

Єва, туристка з Нідерландів:

Якби в нас були якісь симптоми, ми б нікуди не їхали. Залишалися б на самоізоляції. Не думаю, що є причина почуватися винними, ми поводимося розумно.

За годину-дві їзди на потязі чи авто дістатися Бельгії можна з будь-якого нідерландського міста. І навпаки. Тож очевидно, що у часи посилених обмежень, коли в одній країні магазини зачинені, а в іншій працюють, люди просто починають їздити туди-сюди. І якщо у першу коронавірусну хвилю під замком перебувала вся Бельгія, то тепер - Нідерланди.

Люк Амерлан, турист із Нідерландів:

Я не кажу, що це хороша ідея - їхати сюди. Але розумію людей, особливо тих, хто живе на кордоні з Бельгією, і приїжджає сюди на закупівлі. Я це можу зрозуміти, хай і не підтримую.

У прикордонних зонах ситуація щоразу доходить до абсурду. Наприклад, у містечку Барле, через яке пролягає бельгійсько-нідерландська межа, у такі періоди може працювати частина магазину чи бару, а частина - бути зачиненою, залежно від того, до якої саме країни належить той чи інший квадратний метр приміщення.

Раніше ми сиділи й в тій частині, але зараз я переставила всі стільці на цей бік, бо там діють інші коронавірусні правила.

Попри те, що країни межують і коронавірус поширюється у них приблизно однаковими темпами, локдаунні часи збігаються рідко. Але думати, що уряди між собою домовилися, не варто, - запевняють вірусологи.

Олена Абрамович, кореспондентка: