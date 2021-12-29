В Украине похолодает до -11: синоптики дали прогноз [ Редактировать ]
В Украине в среду ожидается мороз до -11, снегопады отойдут. В пяти областях будет небольшой снег.
В целом снегопады отойдут, но не во всех областях. Во Львовской и Закарпатской области будет небольшой снегопад. Снег с дождем прогнозируют в Харьковской, Донецкой и Луганской.
Температура воздуха составит:
на западе днем -1-5, а ночью -2-10,
на севере днем -4-6, а ночью -9-11,
на востоке днем 0-2, а ночью-2-9,
на юге днем -1-5, а ночью -3-9,
в центре днем -2-5, а ночью -6-9.
В столице сегодня будет облачно, но без осадков. Температура воздуха днем составит -2-6, а ночью -7-9.
Напомним, с 20 декабря, в Украину пришло похолодание и обилие осадков в виде снега. Осадки будут выпадать в большинстве регионов в виде снега и мокрого снега, температура будет от 2 тепла до 4 градусов мороза в ночные часы, а в дневные часы около 0 градусов.
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