В Украине в среду ожидается мороз до -11, снегопады отойдут. В пяти областях будет небольшой снег.

В целом снегопады отойдут, но не во всех областях. Во Львовской и Закарпатской области будет небольшой снегопад. Снег с дождем прогнозируют в Харьковской, Донецкой и Луганской.

Температура воздуха составит:

на западе днем -1-5, а ночью -2-10,

на севере днем -4-6, а ночью -9-11,

на востоке днем 0-2, а ночью-2-9,

на юге днем -1-5, а ночью -3-9,

в центре днем -2-5, а ночью -6-9.

В столице сегодня будет облачно, но без осадков. Температура воздуха днем составит -2-6, а ночью -7-9.

Напомним, с 20 декабря, в Украину пришло похолодание и обилие осадков в виде снега. Осадки будут выпадать в большинстве регионов в виде снега и мокрого снега, температура будет от 2 тепла до 4 градусов мороза в ночные часы, а в дневные часы около 0 градусов.

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