Кібервійна за підтримку України. Росія невдовзі може посилити кібератаки на країни Заходу. Таку думку виданню "Дейлі Міррор" висловив офіцер британської військової розвідки.

В анонімному інтерв'ю заявив: протистояння в мережі відповідає ідеалу гібридної війни, яку так полюбляють у Кремлі. Адже це інструмент непрямого конфлікту. Напряму він не вбиває, та здатен впливати на оборону, енергетику, бізнес, фінанси та служби екстреної допомоги. На думку військового, від подібних нападів зокрема може постраждати й сама Україна.