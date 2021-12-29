Росія невдовзі може посилити кібератаки на країни Заходу [ Редактировать ]
Кібервійна за підтримку України. Росія невдовзі може посилити кібератаки на країни Заходу. Таку думку виданню "Дейлі Міррор" висловив офіцер британської військової розвідки.
В анонімному інтерв'ю заявив: протистояння в мережі відповідає ідеалу гібридної війни, яку так полюбляють у Кремлі. Адже це інструмент непрямого конфлікту. Напряму він не вбиває, та здатен впливати на оборону, енергетику, бізнес, фінанси та служби екстреної допомоги. На думку військового, від подібних нападів зокрема може постраждати й сама Україна.
по теме
Про їхній приїзд немає анонсів, їхню роботу не афішують, а прізвища цих людей не з'являються у прес-релізах. Фахівці з кібербезпеки в Києві майже інкогніто, але завдання в них - масштабне, з'ясувала американська преса.
Із 12 по 13 січня в Брюсселі відбудеться зібрання військового комітету НАТО на рівні начальників штабів оборони держав.
Перша заява пролунала із Держдепартаменту Сполучених Штатів. За підсумками телефонної розмови очільника відомства Ентоні Блінкена і верховного представника ЄС із питань закордонних справ та політики безпеки Жозепа Борреля.
Американська адміністрація схвалила їхній продаж Вільнюсу. Для стримування Росії. А ще Держдеп пообіцяв збільшити постачання зброї і для України. Якої саме?
Про їхній приїзд немає анонсів, їхню роботу не афішують, а прізвища цих людей не з'являються у прес-релізах. Фахівці з кібербезпеки в Києві майже інкогніто, але завдання в них - масштабне, з'ясувала американська преса.