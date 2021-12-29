Знаменитый бодибилдер, актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер официально развелся с женой Марией Шрайвер. Об этом сообщает TMZ.

Бракоразводный процесс длился более десяти лет из-за "отсутствие у пары мотивации" и "урегулирования споров о разделе имущества" на $400 млн. 28 декабря высший суд Лос-Анджелеса ввел развод в судебную систему.

Арнольд Шварценеггер женился на тележурналистке и племяннице президента США Джона Кеннеди Марии Шрайвер в 1986 году. В 2011 году Шрайвер подала на развод. К тому времени они с актером не жили вместе уже несколько месяцев.

По словам Шрайвер, причиной расставания стали "непримиримые разногласия". Как оказалось впоследствии, разрыв произошел после того, как Шварценеггер рассказал супруге о романе с домработницей Милдред Баэн, которая родила от артиста сына Джозефа.

У 74-летнего Арнольда Шварценеггера пятеро детей. В браке с представительницей династии Кеннеди Марией Шрайвер у него родились дочери Кэтрин и Кристина, сыновья Патрик и Кристофер. В отношениях с Милдред Баэн актер стал отцом сына Джозефа. Сам Арнольд официально отцовство признал в 2011 году.

Арнольд Шварценеггер с сыном

В августе 2020 года старшая дочь "Терминатора" 30-летняя Кэтрин родила сына от актера Криса Пратта - звезды фильмов "Мир Юрского периода", "Стражи Галактики" и "Мстители".

Напомним, что в октябре 2020 года Арнольду Шварценеггеру сделали очередную операцию на сердце.