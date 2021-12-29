Німецький суд доручив депутатам вирішувати кого лікувати в першу чергу [ Редактировать ]
Підготовка до найгіршого сценарію. Конституційний суд Німеччини зобов'язав парламент законодавчо затвердити критерії медичного сортування. Чому саме тепер і чиї права повинні захистити депутати? Розкаже Тетяна Логунова.
Що робити, якщо важкохворих більше, ніж місць у відділенні інтенсивної терапії чи апаратів штучного дихання? Кого рятувати в першу чергу? І як визначити, в кого з пацієнтів більше шансів на одужання? Дотепер ці непрості рішення - в разі необхідності - в Німеччині ухвалювали лікарі. Нині Конституційний Суд країни переклав усю відповідальність на депутатів. Судді зобов'язали парламентаріїв законодавчо закріпити критерії "медичного сортування". І захистити від дискримінації людей із фізичними вадами.
Розглянути це питання Суд попросила група з дев'яти осіб. Усі - люди з фізичними вадами чи важкими хронічними захворюваннями. У колективному позові вони пояснили: бояться, що в разі запровадження тріажу (тобто, пріоритету в наданні допомоги), лікарі автоматично надаватимуть перевагу пацієнтам без історії хвороби. І судді зрозуміли ці побоювання.
Тепер до справи мають взятися законотворці. Вони повинні підготувати документ, який чітко прописує правила медичного сортування. І водночас захищає права людей із вадами. Встигнути бажано до початку п'ятої хвилі пандемії, яка може призвести до перевантаження лікарень.
Верена Бентеле, президентка соціальної спілки Німеччини:
Останнім часом ми помічали, що багато хто дуже тривожився. Люди з вадами, похилого віку, ті, які думали, що в разі медичного сортування їм не допоможуть. Непокоїлися і медики, адже саме на них лягала величезна відповідальність - ухвалити рішення. Дуже правильно, що нарешті цією темою займуться і законотворці.
Законопроєкту нетерпляче чекають і лікарі.
Уве Яссенс, лікар інтенсивної терапії:
Законодавець має чітко сказати медикам - ось рамки, яких ви повинні дотримуватися. І ми без проблем адаптуємо наші рекомендації. Але ми завжди дотримувалися принципу, який Конституційний Суд хоче закріпити законодавчо. А саме: інвалідність, а ще соціально-економічний статус, колір шкіри чи стать - не можуть відігравати ролі під час медичного сортування.
Цим питанням депутати займуться одразу після коротких різдвяно-новорічних канікул. Тобто, уже на початку січня.
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