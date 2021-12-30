"Щодо поширення неправдивої інформації про мене, якісь кримінальні справи, намиви піску та повернення річки Дніпро у зворотному напрямку…це все маячня, а точніше добре проплачена та повністю викривлена історія", - так депутат Бориспільської міськради Дмитро Сулима прокоментував звинувачення у крадіжці лісу та частини Дніпра у Вороньківській громаді.

За словами депутата "все перевернуто з ніг на голову".

"Вже кілька років йдуть суди щодо повернення вкрадених у Вороньківської громади земель за підробленим рішенням Донецького суду. Мною були направлені звернення до правоохоронних органів, які порушили кілька кримінальних справ і звернулись до суду з тим, щоб повернути громаді вкрадені ділянки. Це навіть не ділянки, а частина річки Дніпро із заплавами. Спочатку пропонували домовитись, потім погрожували…нарешті зрозуміли, що нічого не вийде і вирішили сказати, що то все зробив я", - стверджує Дмитро Сулима.

Таку тактику депутат Бориспільсокої міськради назвав смішною та безперспективною. За його словами вже накладено арешт на ці ділянки, - а це 68 гектарів, - і вони, у будь-якому випадку, будуть повернуті громаді.