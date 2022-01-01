Опозиція вважає боротьбу з коронавірусом поразкою року [ Редактировать ]
На календарі вже новий 2022-ий рік, але підіб'ємо підсумки ще минулого року. Вдалими для України, зокрема в опозиції, вважають виступи спортсменів на Олімпіаді, а ось поразкою 2021-го - те, що й досі не подолали пандемії коронавірусу.
Юрій Бойко, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":
Успехи в уходящем году связаны в основном с нашими спортсменами, которые реально прославляли страну. Которые показывали, что она реально хорошая, добрая, развивающаяся и это безусловно хорошо.
А неудачи связанные с позицией сегодняшней власти с её балашманом и бездарным отношением к делу. Связаны с тем, что продолжается эпидемия и это уже 2 года трясет мир и к сожалению многие люди потеряли близких своих и мы должны быть постоянно готовы к этой борьбе.
по теме
Інакше, вартість стратегічних продуктів, наприклад, хліба - неминуче зросте, і люди просто не зможуть їх купувати, як раніше.
2021 рік був щедрим і на події, і на промахи. Українці традиційно в передноворічній метушні підбивають підсумки.
Коаліція влади й депутати від опозиції мають майже однакову кількість представників. Різниця була в один голос на користь "Слуг народу". Опозиція звинувачує опонентів у порушенні регламенту.
Власть обязана полностью ликвидировать задолженность по заработной плате перед работниками угледобывающих предприятий
Отсутствие работы в интересах людей привело к катастрофическому падению доверия к законодательному органу. Чтобы вернуть это доверие, необходимо провести перевыборы в парламент