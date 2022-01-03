Китайский Новый год: что категорически нельзя делать 1 февраля [ Редактировать ]
Уже 1 февраля год Черного Водяного (Синего) Тигра окончательно вступит в свои права. По традиции, праздничные гуляния в Китае будут длиться не менее двух недель, хотя официальные выходные будут только с 31 января по 6 февраля 2022 года.
Первый день праздника - 31 января, это Канун Нового года. Последний день - 15 февраля, Праздник Фонарей. История китайского Нового года насчитывает уже более 4 тысяч лет, и этот праздник считается самым важным в Китае. Семьи собираются и соблюдают многолетние традиции.
Стоит также отметить, что в Китае будут встречать не 2022 год, а 4720 год.
Что категорически нельзя делать на Китайский Новый год
- В первые три дня Нового года нельзя делать уборку или мыть голову - можно смыть всю удачу.
- Нельзя давать детям плакать - это приносит неудачу.
- Нельзя просить деньги в долг и брать кредиты.
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