Уже 1 февраля год Черного Водяного (Синего) Тигра окончательно вступит в свои права. По традиции, праздничные гуляния в Китае будут длиться не менее двух недель, хотя официальные выходные будут только с 31 января по 6 февраля 2022 года.

Первый день праздника - 31 января, это Канун Нового года. Последний день - 15 февраля, Праздник Фонарей. История китайского Нового года насчитывает уже более 4 тысяч лет, и этот праздник считается самым важным в Китае. Семьи собираются и соблюдают многолетние традиции.

Стоит также отметить, что в Китае будут встречать не 2022 год, а 4720 год.

Что категорически нельзя делать на Китайский Новый год

В первые три дня Нового года нельзя делать уборку или мыть голову - можно смыть всю удачу.

Нельзя давать детям плакать - это приносит неудачу.

Нельзя просить деньги в долг и брать кредиты.

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