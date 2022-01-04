На Кировоградщине в селе Красноселка настоятель храма УПЦ в честь Рождества Пресвятой Богородицы иерей Михаил Чабан нуждается в молитвенной и финансовой поддержке.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на alexandria-eparhia.org.ua, священнику нужна финансовая помощь в лечении диабета и его осложнений, из-за которых ему ампутировали одну ногу и под угрозой вторая.

"Последние несколько лет отец Михаил страдал от болей в ногах. Ситуация усугубилась в 2019 году. Батюшка перенес 4 операции, 5 месяцев стационарного лечения и ампутацию одной ноги. Из-за диабета под угрозой потерять вторую ногу", - говорится на сайте Александрийской епархии.

В епархии отмечают, что на лечение отца Михаила уже потратили большую сумму денег, но на дальнейшую реабилитацию требуются еще значительные финансовые средства, которые являются неподъемной ношей для сельского пастыря.

Также батюшка не оставляет надежды на установку протеза ноги, чтобы вновь вернуться к служению перед Престолом Божиим.

"Семья отца Михаила просит всех неравнодушных оказать посильную финансовую помощь и даровать возможность служителю Христову продолжать полноценную жизнь и возносить сугубые молитвы за своих благодетелей", – сообщили в епархии УПЦ.

ПОМОЧЬ можно, перечислив средства:

На карту ПриватБанка 4149 4991 1614 4997 (Чабан Михаил Степанович) или почтовым переводом Укрпочтой по адресу: индекс 27330, Кировоградская область, Александровский район, село Красноселка, улица Дейнеки, 14 (Чабан Михаил Степанович).

Присоединяйтесь к официальному Телеграм-каналу Центра информации УПЦ, где можно ознакомиться с главными новостями УПЦ за день.