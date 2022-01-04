В столице на Трухановом острове произошел масштабный пожар в здании, которое относиться к развлекательному комплексу "ЮБК". Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Таким образом, горело одноэтажное деревянное здание размером 20 на 30 метров. В 00:22 пожар был локализован на площади 500 кв. м и в 00:57 - ликвидирован. Известно, что на момент возгорания здание не действовало.

Отмечается, что на месте происшествия работали 3 единицы основной пожарно-спасательной техники и 15 человек личного состава. Жертв и пострадавших в результате пожара нет. Причину и обстоятельства возникновения пожара будут устанавливать правоохранители.

Читайте также, в городе Белая Церковь, который находится в Киевской области, произошел сильный пожар, вследствие которого погибли люди. К ликвидации возгорания привлекли три единицы пожарно-спасательной техники и 14 человек личного состава.

Кроме того, на территории хлебокомбината в городе Чортков (Тернопольская область) загорелся склад. Для его тушения привлекли пожарный поезд, загорелась крыша здания на площади около 1,3 тысячи квадратных метров, спасатели сосредоточили основные силы на борьбу с огнем.

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