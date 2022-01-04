Никто не пострадал и не погиб/ фото: Голос UA

В Харькове произошел обвал многоэтажного жилого здания. ЧП произошло на улице Гагарина, 20, рядом с новым домом, который находится на стадии строительства. Об этом сообщает Telegram-канал "Типичное ХТЗ Харьков".

Рядом роют фундамент под еще один дом. Также строится новая многоэтажка. В соцсетях утверждают, что обрушение произошло именно из-за этой стройки.

Фото: Telegram

Относительно обвала на Гагарина, 20. Это не жилой дом, это офисные помещения бывшего завода Авторучка, которые находятся на частной территории.

Отмечается, что по предварительным данным, пострадавших и погибших в результате обвала нет. Известно, что здание было нежилым, однако в нем располагались офисные помещения. Мэр Харькова пообещал проверить законность новой стройки. На месте происшествия работают сотрудники ГСЧС.

Фото: Telegram

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Кроме того, на востоке Турции обрушился двухэтажный дом, в результате чего по меньшей мере 20 человек оказались в ловушке. Причины обрушения здания пока неизвестны, по данным издания, на момент катастрофы в здании велись строительные работы.

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