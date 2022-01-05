В Евросоюзе отреагировали на ситуацию в Казахстане [ Редактировать ]
Евросоюз призвал все стороны в Казахстане избегать эскалации и насилия. Там также заявили, что внимательно следят за ситуацией в стране. Об этом свидетельствует заявление представителя внешнеполитической службы союза.
Мы призываем всех, кого это касается, действовать ответственно и сдержанно и воздерживаться от действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации насилия. Признавая право на мирные демонстрации, ЕС ожидает, что они останутся ненасильственными и будут избегать любого подстрекательства к насилию.
Кроме этого, ЕС призывает власти уважать фундаментальное право на мирный протест и пропорциональность в применении силы при защите своих законных интересов безопасности и соблюдать свои международные обязательства.
Рассчитываем на то, что Казахстан будет выполнять свои обязательства, включая свободу прессы и доступ к информации в Интернете и офлайн.
Евросоюз также отмечает лишь мирное урегулирование ситуации с помощью инклюзивного диалога со всеми заинтересованными сторонами и уважения к основным правам граждан.
Ранее мы писали о том, что на территории Казахстана проходят масштабные акции протеста против повышения цен на газ.
Правительство Казахстана отправили в отставку, назначены новые лица.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В среду, 5 января, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отреагировал на массовые протесты в стране
В среду, 5 января, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел совещание в Акорде
В среду, 5 января, в Казахстане протестующие выдвинули новые требования к властям страны
В среду, 5 января, в Украину прибыл высокий представитель Европейского Союза Жозеп Боррель
Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила о том, что Финляндия сохраняет за собой возможность подачи заявки на вступление в НАТО