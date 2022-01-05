Півтори сотні дворів, будинки, підвали, дороги та машини - все у воді. Після морозів на Закарпатті потепління, в області другий день рясні дощі, річки повиходили з берегів. Тож усі сили зараз кинули на порятунок осель.

Де в регіоні найскладніша ситуація, чи справляються надзвичайники і які прогнози синоптиків? Мар'яна Мартин розкаже все новини.

Закарпаття заливає. Дощі в регіоні не вщухають уже другу добу. Велика вода затопила підвали та будинки. Жителі Міжгір'я цілу ніч рятували свої оселі. Рятувальники працюють без упину.

Федір Філіп, начальник відділу агітаційно-пропагандистської роботи Центру забезпечення діяльності ГУ ДСНС Закарпатської області:

На даний час рятувальниками здійснюються заходи на 5-х локаціях, це дві трансформаторні підстанції в місті Рахів, будівля, підвальне приміщення будівлі селищної ради у Воловці також проводиться відкачка води у житлових будинках міста Рахів та Міжгір'я.

У Хустському районі вночі зійшли селеві потоки на дорогу в селі Нижній Бистрий та на трасу біля Рахова. Шляхи розчищають фахівці. А на Берегівщині взагалі не проїхати.

Федір Філіп, начальник відділу агітаційно-пропагандистської роботи Центру забезпечення діяльності ГУ ДСНС Закарпатської області:

В районі села Тячівські лази на Тячівщині, там довжина переливу складає близько 300 м. Друга локація - це Берегівський район. Рух транспортних засобів на даних ділянках поки що призупинено.

А в Хустському районі ледь не загинув чоловік. Він припаркував свою автівку на узбережжі річки і залишився в ній ночувати. Та от коли прокинувся, вся машина була вже у воді. Вибратися чоловікові вдалося завдяки газовій трубі, яка проходила берегом. А от його позашляховик діставали рятувальники.

Затяжні дощі, за прогнозами синоптиків, мають припинитися на Закарпатті вже завтра. Та на зміну їм прийдуть морози.

Андрій Золотарьов, начальник відділу метеорологічних прогнозів Закарпатського центру з гідрометеорології:

Ми чекаємо зниження температури, тобто на Різдво буде морозна погода, налипання мокрого снігу, тумани, можливі пориви вітру на високогір'ї, десь15-20, ожеледиця на дорогах уже 7-го числа.

Тож без необхідності рятувальники радять не сідати за кермо.