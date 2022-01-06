В Киеве нашли останки человека (фото) [ Редактировать ]
Источник: Pixabay
В Подольском районе Киева обнаружили останки человека. Об этом сообщает "Киев оперативный".
По предварительной информации, тело принадлежит молодой девушке.
"Останки обнаружили вблизи ЖК на ул. Ивана Выговского, 24В", - говорится в сообщении.
По информации Telegram-канала, они находились в поле. На месте работают правоохранители для установления обстоятельств инцидента.
Подробности не разглашаются.
Ранее сообщали, что под Днепром в лесополосе нашли тело военнослужащего с признаками насильственной смерти. По подозрению в убийстве задержаны его сослуживцы.
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