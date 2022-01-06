На фронті від початку доби ворог здійснив щонайменше одну атаку. У бік Луганського противник стріляв з кулеметів великих калібрів. Минулося без поранених. За даними штабу, ворожі обстріли, у порівнянні з минулим тижнем - дещо вщухли. Докладніше - далі в сюжеті.

Бруд упереміш зі снігом. Це передові армійські позиції на Горлівському напрямку. Окопи зустрічають нас тишею. Останній потужний обстріл тут був на Новий рік. А після того - ворог принишк. Принаймні поки що.

Позивний "Гном", військовослужбовець Збройних сил України:

Одна була сама перша у нас, а потім вже в сусідів почали закидувать. І світілками, і крупніше. І там було весело. - А світовий це що? - Осветітельна ракета. Було два червоних і одна була.

Вояк на позивний "Гном" розповідає: ворог останнім часом змінив тактику. Хоч і зменшив кількість обстрілів.

Позивний "Гном", військовослужбовець Збройних сил України:

Шастають. А з приводу стрільби зараз тихо. Вони думають, що ми їх вночі не бачимо, і думають, що вони собі позиції обладнають. А ми їх бачимо і гоняємо.

Бійці припускають: можливо, противник облаштовує нові позиції. За розвідданими, на цей напрямок заїхала ворожа снайперська група.

Руслан Смєщук, кореспондент:

Тим не менш повної тиші тут немає, тому зо декілька хвилин почалися поодинокі автоматні простріли, з боку ворожих позицій. Що це може бути? Я б не заявляв що то автоматні. Адже вітер сильний може бути й автомат, а може і снайперська гвинтівка. В нас є інформація що працюють російські спеціалісти.

На такі поодинокі простріли бійці не реагують, але пильності не втрачають. А ще сьогодні до хлопців з, так би мовити "великої землі" прибули солодощі. Приємний сюрприз до Святвечора.

Олексій, військовослужбовець Збройних сил України:

Новорічні, різдвяні свята, активізуються волонтери й діти, і просто не встигаєш розносити смаколики й малюночки. І наче дрібничка, а дуже приємно. Не забувають? Не забувають і головне що діти.

А за кількасот метрів від позицій - серед вулиць із побитими хатами - протікає майже мирне життя. Місцевих тут небагато. Проте журналістів та незнайомців вони не люблять. І відверто кажуть - святкового настрою немає.

Я никуда не пойду, что Рождество... Я сейчас зайду в хату, печку растоплю и весь праздник, и все Рождество.

Більшість родичів живе на окупованій території, тож зібратися за одним мирним столом тут не можуть уже восьмий рік поспіль. Проте кожного Різдва люди на це сподіваються.