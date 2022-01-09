В городе Харьков в местном водоеме обнаружили тело женщины со следами насильственной смерти. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в регионе.

Согласно данным следствия, 7 декабря 2021 года женщина вместе с другими знакомыми употребляла алкоголь в гостях у 50-летнего соседа. Во время застолья она поконфликтовала с хозяином и тот ударил ее кулаком в лицо. Женщина упала на пол, а компания продолжала застолье в другой комнате.

Мужчина признался в совершении тяжкого преступления и сотрудничает со следствием. Решается вопрос по сообщению ему о подозрении и избрании меры пресечения. Согласно санкции статьи задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.

Отмечается, что хозяин дома утопил тело женщины в пруду после того как оно пролежало неделю на балконе.

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Кроме того, в Апостолово Днепропетровской области задержали 29-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве женщины. В ночь на Рождество женщина находилась в компании, которая распивала алкоголь.

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