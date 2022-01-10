Старый Новый год отмечается в Украине в ночь с 13 на 14 января. Это уникальный праздник, который существует лишь в некоторых странах. В эту праздничную ночь украинцы не только вкусно едят, но и проводят давние новогодние обряды, в частности, гадают.

Как правило, гаданиями занимаются молодые девушки, чтобы узнать, с кем в будущем им суждено провести свою жизнь. Вот несколько примеров:

выходят на улицу, и какое животное встретится первым, таким и будет суженый: если собака - злым и сердитым, если овца - тихим и спокойным и т.п.;

у ворот насыпают три кучки зерна, а утром проверяют: если зерно на месте, то семейная жизнь будет счастливой, а если нескольких зерен не хватает, то наоборот;

кладут под подушку расческу и перед сном произносят: "Суженый-ряженый, расчеши мне голову!". Кто приснится, тот и будет сужден;

перед сном кладут в миску с водой несколько веточек из веника и говорят: "Суженый-ряженый перевези через мостик". Если утром веточка прилипнет к краям миски, то девушка выйдет замуж за того, кто приснился.

Ранее мы писали о традициях празднования Старого Нового года.