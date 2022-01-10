Вхід туди - лише для вакцинованих

В Індії посилюють карантин через поширення "Омікрону". Від сьогодні у штаті Махараштра не працюватимуть басейни та спортивні зали. Раніше там закрили школи та університети. Перукарні та салони краси мають бути заповнені лише на половину, і вхід туди - лише для вакцинованих. У сусідньому штаті Гуджарат продовжили комендантську годину.

Маной Верма, бізнесмен:

Я підтримую рішення уряду. Нам слід протидіяти стрімкому поширенню нових Ковід-мутацій. Ми зможемо й надалі вести бізнес, якщо залишимося живими.

Омм Дутт Шарма, бізнесмен: