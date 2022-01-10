Індійські бізнесмени скаржаться на посилення карантинних заходів [ Редактировать ]
В Індії посилюють карантин через поширення "Омікрону". Від сьогодні у штаті Махараштра не працюватимуть басейни та спортивні зали. Раніше там закрили школи та університети. Перукарні та салони краси мають бути заповнені лише на половину, і вхід туди - лише для вакцинованих. У сусідньому штаті Гуджарат продовжили комендантську годину.
Маной Верма, бізнесмен:
Я підтримую рішення уряду. Нам слід протидіяти стрімкому поширенню нових Ковід-мутацій. Ми зможемо й надалі вести бізнес, якщо залишимося живими.
Омм Дутт Шарма, бізнесмен:
Запровадженням комендантської години - пандемію не подолати. Людям потрібно працювати й заробляти гроші, щоби прогодувати себе та родину.
по теме
Наразі "Омікрон" виявили у щонайменше 38 із 53 європейських країн. У деяких він уже поширеніший за решту коронавірусних інфекцій.
Скільки гостей можуть запросити до себе на Різдво та Новий рік жителі Нідерландів? До котрої тепер працюють ресторани в Данії? Чи дозволять німцям відзначати свята в родинному колі?
В Украине владельцы поддельных сертификатов о прививках от коронавируса могут аннулировать документ
Це гібрид штаму "Дельта" та "Омікрону" - кажуть тамтешні науковці. Новий різновид Ковіду вже виявили у 25 хворих, 11 з них ушпиталили, решта - лікуються амбулаторно.