В Винницкой колонии банда мошенников обокрала украинцев на сотни тысяч гривен (видео) [ Редактировать ]
Источник: МВД Украины
В Виннице правоохранители задержали членов банды, которые представлялись банковскими служащими и обокрали десятки граждан из разных регионов на сумму более полумиллиона гривен. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Преступную схему создал и организовал 33-летний осужденный, который отбывает наказание за имущественные и наркопреступления в Винницкой исправительной колонии. Кроме главаря, в состав банды входило семь участников, в том числе другие заключенные.
Мошенники, находясь в местах лишения свободы, обзванивали украинцев и, представляясь сотрудниками службы безопасности банка, выманивали их личные данные. После этого они переводили деньги потерпевших на счета своих подельников на свободе. Те снимали наличные и передавали их в тюрьму.
Во время проведения обысков в тюремных камерах полицейские изъяли сим-карты, мобильные телефоны, банковские карты, "бухгалтерские" записи с карточными счетами и доходами.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенном в крупных размерах или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники (ч. 3 ст. 190 УКУ). Злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы.
Напомним, что ранее "Подробности" писали о брачном аферисте из Молдовы, который из СИЗО обокрал доверчивых дам на полмиллиона гривен.
по теме
В Полтаве в следственном изоляторе умер обвиняемый. Надзиратели обнаружили труп около 8:00. По данным СМИ, 41-летнего мужчину, задержанного за мошенничество, нашли с ножевым ранением в груди
В Харьковской области празднование Сочельника едва не завершилось трагедией. Во время пьянки мужчина ударил свою сожительницу ножом в спину, а потом попробовал наложить на себя руки
В Апостолово Днепропетровской области задержали 29-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве женщины. Труп женщины в луже крови обнаружили в Апостолово возле вокзала в ночь на 7 января. На теле насчитали 12 ножевых ранений - в районе груди, шеи и лица
Во Франции в новогоднюю ночь хулиганы сожгли 874 машин. Об этом сообщил в Twitter глава французского МВД Жеральд Дарманен
Працювало шестеро людей, троє були безпосередньо залучені до виробництва.