В Виннице правоохранители задержали членов банды, которые представлялись банковскими служащими и обокрали десятки граждан из разных регионов на сумму более полумиллиона гривен. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Преступную схему создал и организовал 33-летний осужденный, который отбывает наказание за имущественные и наркопреступления в Винницкой исправительной колонии. Кроме главаря, в состав банды входило семь участников, в том числе другие заключенные.

Мошенники, находясь в местах лишения свободы, обзванивали украинцев и, представляясь сотрудниками службы безопасности банка, выманивали их личные данные. После этого они переводили деньги потерпевших на счета своих подельников на свободе. Те снимали наличные и передавали их в тюрьму.

Во время проведения обысков в тюремных камерах полицейские изъяли сим-карты, мобильные телефоны, банковские карты, "бухгалтерские" записи с карточными счетами и доходами.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенном в крупных размерах или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники (ч. 3 ст. 190 УКУ). Злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, что ранее "Подробности" писали о брачном аферисте из Молдовы, который из СИЗО обокрал доверчивых дам на полмиллиона гривен.