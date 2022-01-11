Под Киевом произошло серьезное ДТП с участием двух транспортных средств. Об этом сообщает "Киев оперативный" в Telegram-канале.

Так, на Одесской трассе, которая находится недалеко от населенного пункта Саливонки, Васильковского района, Киевской области, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и микроавтобуса Mercedes.

На видео, предоставленном очевидцами, видно, что, вероятно, микроавтобус въехал в бок грузовика. Вся его передняя часть повреждена: капот, бампер, правая водительская дверь и левая пассажирская, разбиты фары.

У крупногабаритного транспорта разбита задняя часть кузова.

"А фуру таки явно посреди дороги припарковали, почему бы и нет, ведь так многие делают", - пишут в комментариях.

Водитель микроавтобуса пострадал и его доставили в больницу.

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Кроме того, в Киевской области, на трассе Киев-Одесса, вблизи пгт Глеваха, произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись четыре легковушки, две из них сильно повреждены.

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