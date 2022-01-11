В Казахстані призначили новий уряд [ Редактировать ]
Політичне рокірування та перебудова системи безпеки. Це - те, що відбувається в післяпротестному Казахстані зараз.
Там призначили новий уряд. Щоправда, здебільшого зі старих міністрів. Окрім того, президент країни обіцяє кадрові перестановки і в силових відомствах. А з 13 січня із Казахстану поетапно виводитимуть військовий контингент сил Об'єднаного договору про колективну безпеку.
Касим-Жомарт Токаєв, президент Казахстану:
Через два дня начнется поэтапный вывод объеденненого миротворческого контингента ОДКБ. Процесс вывода займет не более 10 дней. Считаю, что пришло время отдать должное народу Казахстана и помогать ему на системной регулярной основе.
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Понад п'ять тисяч затриманих, 164 жертви і серед них - двоє дітей. У Казахстані протестують уже тиждень. Найзапекліші сутички між мітингарями та силовиками відбулися в Алмати.
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Він вже оголосив про успішне завершення миротворчої місії. По допомогу до Організації договору колективної безпеки влада Казахстану звернулася 6 січня - на тлі масових заворушень у країні.
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