Окрім того, президент країни обіцяє кадрові перестановки і в силових відомствах.

Політичне рокірування та перебудова системи безпеки. Це - те, що відбувається в післяпротестному Казахстані зараз.

Там призначили новий уряд. Щоправда, здебільшого зі старих міністрів. Окрім того, президент країни обіцяє кадрові перестановки і в силових відомствах. А з 13 січня із Казахстану поетапно виводитимуть військовий контингент сил Об'єднаного договору про колективну безпеку.

Касим-Жомарт Токаєв, президент Казахстану: